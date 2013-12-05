Наполнить архивы сайта журнала

Необходимо наполнить раздел "Архив журнала" на сайте издания за 11 лет. Всего выпусков журнала около 100 штук, в половине выпусков по 1 файлу, который нужно выложить, в половине - по 10 файлов.

Добавление каждого на сайте оптимизировано, конкретную последовательность действий по заполнению вышлем.

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