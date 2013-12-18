Наполнить базу контактов

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$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт14 заявок282 просмотра

Нужно искать предприятия в Яндекс по заданным параметрам и забивать их в базу.

Работа вдумчивая, жесткие требования по качеству заполнения полей.

Оплата за выполненный объем. По умолчанию раз в месяц, первую выплату можно получить пораньше.

Также возможна постоянная работа (ставка). Объем работы практически неограничен :)

Форма оплаты - WM, ЯД. Также возможно банковская карта.

От Вас - заявка или приватное сообщение. В сообщении укажите свою почту.

11 лет назад
nasmeshnic
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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