Наполнить базу контактов

Нужно искать предприятия в Яндекс по заданным параметрам и забивать их в базу.

Работа вдумчивая, жесткие требования по качеству заполнения полей.

Оплата за выполненный объем. По умолчанию раз в месяц, первую выплату можно получить пораньше.

Также возможна постоянная работа (ставка). Объем работы практически неограничен :)

Форма оплаты - WM, ЯД. Также возможно банковская карта.

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