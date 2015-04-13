Наполнить HTML шаблон Lnading Page нужными данными

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт7 заявок214 просмотров

Есть html-шаблон landing page

http://turbiz.info/lp_new/long/

Необходимо его наполнитьe уже имеющейся информацией.

Информация для наполнения:

1) телефоны и адрес

2) лозунг

3) заголовок и подзаголовок страницы + фоновая картинка в шапке

4) разместить текст и картинку подарка

5) Поменять email для получения заявок

6) Настроить время для счетчика

7) Разместить иконки (из заданного набора) для преимуществ

8) Поменять информацию на странице, куда попадает человек после того, как оставил заявку - welcome-page

(там только контакты + фото менеджера + карта)

9) Коды Google Analytics + Яндекс.Метрика + код ремаркетинга для Google.

10) Код ComeBacker

11) страницу подарка для тех, кто остался после скрипта ComaBacker

Бюджет на работу до 1500 рублей.

Все материалы будут загружены в папку в Dropbox.

Срок наполнения: 2 дня.

HTML
10 лет назад
Deus_T
39 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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