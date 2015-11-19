Наполнить каталог товарами (283шт.)

Нужно наполнить каталог товарами. Есть 3 донора. Надо добавить фото, описание и атрибуты.

Админка - Opencart. Установлены инструменты для более удобной и быстрой работы с товарами и их заполнением.

Примерно 2-3 товара в минуту можно успеть, если не больше на некоторых карточках.