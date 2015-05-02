Наполнить контентом интернет-магазин авто

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Закрыт23 заявки372 просмотра

Интернет-магазин автомобильной продукции, на Webasyst

Есть 2 сайта, по ним нужно добавлять товары. Текст минимально рерайтить, фото можно копировать. Если нужно - добавлять файлы видео и инструкций на страницу товара + заполнить сео и теги минимально.

Скину прайс с ценами.

Работа не срочная, для начала около 50-100 товаров.

Если понравится - продолжим работать.

Оплата от 30р. за товар

Webasyst
10 лет назад
kate-pl88
36 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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