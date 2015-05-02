Наполнить контентом интернет-магазин авто

Интернет-магазин автомобильной продукции, на Webasyst

Есть 2 сайта, по ним нужно добавлять товары. Текст минимально рерайтить, фото можно копировать. Если нужно - добавлять файлы видео и инструкций на страницу товара + заполнить сео и теги минимально.

Скину прайс с ценами.

Работа не срочная, для начала около 50-100 товаров.

Если понравится - продолжим работать.

Оплата от 30р. за товар