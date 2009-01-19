Наполнить магазин

1. Даю названия товара, цену и виды цветовых решений данного товара.

Что делаете вы:

1. Находите фото товара в хорошем качестве (к каждому товару от 3 до 10 фоток в среднем) размером не менее 450 на 450 px для каждого цвета. Помещаете его на белый фон размером 600 на 600 px. В нижнем углу подписываете Цвет (Arial, 23pt, Crisp, black). На самом деле делается очень быстро, если знаете как.

2. Идете сюда http://wordstat.yandex.ru , выбираете ключевые слова по названию товара (название бренда + модель) сохраняете их в текстовом файле в двух видах - в толбик и тоже самое через запятую.

3. Ищите подробное описание товара из разных источников, копируете в текстовый файл и видоизменяете его. + Делаете небольшой УНИКАЛЬНЫЙ текст о товаре на 500 символов. и еще один текст но уже другой также на 500 символов гдето

Все это сохраняете в папку с названием товара и отправляете мне. Так как товаров много, работу раздам разным исполнителям.

Один товар - 50 рублей.

Лучше сразу писать в асю.

Даю на тест один товар.