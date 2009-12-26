Наполнить музыкальный сайт на Joomla

Всем добрый вечер!

Задача состоит в следующем:

есть сайт zonanot.ru

необходимо заполнить его контентом, который включает:

1) создать статью о группе/исполнителе (c wikipedia.org или другого любого хорошего ресурса, подписать внизу откуда взято, удалить сноски по тексту, вставить фото группы/исполнителя) все по образцу, как уже сделано на сайте в разделе классическая музыка

2) скачать ноты для фортепиано (только их) для этой группы, залить на хост и разместить в данной стать (по образцу), ссылки на то, где брать ноты, я дам.

3) сайт написан на Joomla, поэтому проще будет тем, кто с ней работал.

Для начала нужно заполнить раздел современная зарубежная музыка.

4) желательно, чтобы человек разбирался в музыке, конкретно в нотах=)

результат нужен в течение 7 дней после утверждения всез деталей.

Жду Ваших предложений! заранее спасибо.

бюджет 100 $, указывайте, сколько таких статей (количество), как уже есть на сайте, Вы можете сделать.