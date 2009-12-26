Наполнить музыкальный сайт на Joomla

$100
Наполнение сайтовЗавершен12 заявок355 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем добрый вечер!

Задача состоит в следующем:

есть сайт zonanot.ru

необходимо заполнить его контентом, который включает:

1) создать статью о группе/исполнителе (c wikipedia.org или другого любого хорошего ресурса, подписать внизу откуда взято, удалить сноски по тексту, вставить фото группы/исполнителя) все по образцу, как уже сделано на сайте в разделе классическая музыка

2) скачать ноты для фортепиано (только их) для этой группы, залить на хост и разместить в данной стать (по образцу), ссылки на то, где брать ноты, я дам.

3) сайт написан на Joomla, поэтому проще будет тем, кто с ней работал.

Для начала нужно заполнить раздел современная зарубежная музыка.

4) желательно, чтобы человек разбирался в музыке, конкретно в нотах=)

результат нужен в течение 7 дней после утверждения всез деталей.

Жду Ваших предложений! заранее спасибо.

бюджет 100 $, указывайте, сколько таких статей (количество), как уже есть на сайте, Вы можете сделать.

Joomla
14 лет назад
web-masetrhost
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Green_Tea
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$100
7 дней
Замечательная девушка! очень удивило, что редкость на фрилансе - добросовестная. В некоторых статьях было нот более 20, а она не схалтурила и добавила все, а не формально по одному-двум сборникам. Немного не уложилась во время, но это не страшно, т.к. срок выдумала из головы, сама я это делала на протяжении 2 месяцев, а она за 10 дней. Также отмечу ее сообразительность, мне не пришлось объяснять что и как делать, все было так как нужно. В общем, если для вас имеет смысл моя рекомендация, то я ее даю =) Удачи!
Прекрасный заказчик! Четко поставленная задача и объем работы. С пониманием отнеслась к затянувшемуся сроку выполнения, а оплата была произведена сразу же после завершения работы. Буду рада дальнейшему сотрудничеству :)
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