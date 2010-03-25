Нужно копипастом перенсти старую информацию сайта на новый. Предоставлю админку для публикации. Материал нужно забрать от сюда: salon4u . ru со всех разделов кроме галереи. Сделать нужно как можно быстрее!
Наполнить сайт - Copypaste контентом
Тематика сайта Курсы (обучение) сайт разбит на города и в каждом городе имеется список специальностей.
Нужно наполнить сайт с курсами (Copypaste)
Нужно добавить 100 курсов. В дальнейшем возможно и ещё.
Критерии наполнения: не трогать города в которых уже добавлены курсы 9-10 штук, если меньше то можно добавить до 10.
На город до 10 курсов из разных тематик: Курсы 1С, Курсы аэробики, Курсы вождения: и т.д.
Также в информации о курсах реальные реквизиты/реальный адрес/телефон.
Интернет адрес ненужен
Стоимость 1 добавленного курса по выше описанным критериям 2 рубля или 0,07$
По окончанию от вас требуется отчёт со списком урлов страниц курсов которые вы добавили.
И списком городов в которые добавлялись курсы.
Оплата через безопасную сделку.
Устроит вариант разделить задание в таком случае вам придется добавить курсы в те города список которых я вам дам.
Сроки после принятия задания 2 дня.
Выбранный исполнитель
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