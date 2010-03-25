Наполнить сайт - Copypaste контентом

Тематика сайта Курсы (обучение) сайт разбит на города и в каждом городе имеется список специальностей.

Нужно наполнить сайт с курсами (Copypaste)

Нужно добавить 100 курсов. В дальнейшем возможно и ещё.

Критерии наполнения: не трогать города в которых уже добавлены курсы 9-10 штук, если меньше то можно добавить до 10.

На город до 10 курсов из разных тематик: Курсы 1С, Курсы аэробики, Курсы вождения: и т.д.

Также в информации о курсах реальные реквизиты/реальный адрес/телефон.

Интернет адрес ненужен

Стоимость 1 добавленного курса по выше описанным критериям 2 рубля или 0,07$

По окончанию от вас требуется отчёт со списком урлов страниц курсов которые вы добавили.

И списком городов в которые добавлялись курсы.

Оплата через безопасную сделку.

Устроит вариант разделить задание в таком случае вам придется добавить курсы в те города список которых я вам дам.

Сроки после принятия задания 2 дня.