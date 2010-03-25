Требуются писатели сообщений на форумы. Тематика - автомобиль одной конкретной (ино)марки. Оплата сдельная, за 100 сообщений. Отношение топиков к сообщениям 1:5 - 1:10. Работа лёгкая, требований по качеству содержания и объему сообщения _нет_ , запрещается ...
Наполнить сайт - Copypaste сжатые сроки!
Тематика сайта Курсы (обучение) сайт разбит на города и в каждом городе имеется список специальностей.
Нужно наполнить сайт с курсами (Copypaste)
Нужно за сегодня добавить 200 курсов. В дальнейшем возможно и ещё.
Критерии наполнения: не трогать города в которых уже добавлены курсы 9-10 штук, если меньше то можно добавить до 10.
На город до 10 курсов из разных тематик: 1 Курсы 1С, Курсы аэробики, Курсы вождения: и т.д.
Также в информации о курсах реальные реквизиты/реальный адрес/телефон.
Интернет адрес ненужен
Стоимость 1 добавленного курса по выше описанным критериям 1,3 рубля или 0,04$
По окончанию от вас требуется отчёт со списком урлов страниц курсов которые вы добавили.
Оплата через безопасную сделку.
Поэтому если вы не успеете сделать задание до 25.03.2010 и 21.00 по московскому времени то не берите задание. иначе если оно не будет выполнено полностью то ту часть которую вы сделаете оплачена не будит!
Имейте это в виду.
Устроит вариант разделить задание в таком случае вам придется добавить курсы в те города список которых я вам дам.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется из прайс-листа фирм типа Herbalife, Avon , Oriflame Amway etc (обычно это бумажный или PDF файл сделать) Exel табличку код наименование цена (могут быть три цены и очки) + сокращенное наименование до 20 ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно 2-3 девушки. Сразу говорю парней не беспокоить, пока они там не нужны ) Есть свежий, пустой форум женской тематики. На нём созданы только категории (по вашему желанию могу добавить новые, ...Наполнение сайтов3 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $50
Нужно составить список из проиндексированных страниц сайта Для этого нужно зайти в сервис, где на каждой странице содержится небольшой список и постраничная навигация. Нужно путем копирования всего ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужен копирайтер для написания/редактирования текстов на сайте, с учетом подобранных ключевых слов (список слов предоставлю). Предлагайте цены.Наполнение сайтов52 заявкиЗакрыт15 лет назад
Залить на Летитбит 3 фильма, или найти уже залитые - на Ваше усмотрение. 1. Яйца судьбы. 2. Мы из будущего 2 3. Охотник за головами в качестве TS === Аська ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен человек который будет наполнять текстом сайты (по десять - пятнадцать страниц) Домен, графика, тексты, всё есть. Нужно только наполнение текстом, вставка линков + прописка метатагов. Расценка: Сайт ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Нужен человек знающий немецкий язык для поиска сайтов где можно заказать через интернет карты банков евросоюза. Требуются пополняемые карты VISA либо любые карты VISA/Mastercard с уникальный IBAN или внутренним счетом страны (валюта ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $500
Требуется создание и наполнение пользователями нового сообщества в моем мире на мыло.руНаполнение сайтов8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Есть два сайта каталоги которых выполнены на Virtuemart, необходимо заполнить их с сайтов доноров (я дам), в одном случае требуется изменить цены под свои. Работа не сложная т.к. в основном используются ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад