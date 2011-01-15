...на спортивно -туристическую тематику. Основные направление - велотуризм, водный туризм. Нужно подобрать 10-20-30 тематических статей, сделать рерайт и самостоятельно разместить на сайте (система управления Битрикс) Возможная тематика статей: - как ...
Наполнить сайт контентом
Нужно наполнить сайт контентом. Тематика сайта - шаблоны.
1) Вам нужно будет создать картинки используя printscreen + photoshop
2) Используя варианты текста на английском составить описание к каждому шаблону.
3) расставить тэги и ссылки
4) создать мета тэги к каждому шаблону
Требуются базовое знания HTML + Photoshop
Хорошие знания английского обязательны!
заявки скрыты, оплата либо частичная по мере выполнения. Либо все сразу после выполнения задачи.
Заявки фрилансеров
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