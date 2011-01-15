Наполнить сайт контентом

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Закрыт4 заявки351 просмотр

Нужно наполнить сайт контентом. Тематика сайта - шаблоны.

1) Вам нужно будет создать картинки используя printscreen + photoshop

2) Используя варианты текста на английском составить описание к каждому шаблону.

3) расставить тэги и ссылки

4) создать мета тэги к каждому шаблону

Требуются базовое знания HTML + Photoshop

Хорошие знания английского обязательны!

заявки скрыты, оплата либо частичная по мере выполнения. Либо все сразу после выполнения задачи.

HTML
14 лет назад
slf
39 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
22 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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