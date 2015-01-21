Наполнить сайт на украинском языке (500 текстов)

Требуется опубликовать ряд статей на Wordpress. Опубликовать нужно по всем правилам хороших статей. Каждый 2-3 абзаца, картинка или видео. В каждой статье должна быть фото и/или видео галерея. Заполнены все title alt description (к статьям, картинкам). ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужно наполнить сайт (на Wordpress) медицинской тематики на украинском языке (сайт еще не запущен). Приоритет – исполнителям, хорошо знающим украинский (грамотные носители), так как в текстах возможны ошибки, их нужно просматривать, исправлять.
Порядок работы – получаете готовые статьи (одна статья в среднем 5-6 тыс. знаков), исправляете ошибки, публикуете, оформляете вот такие элементы (большинство предоставляются):
1. Url
2. Тайтл
3. Description
4. Keywords
5. Заголовок h1
6. Подзаголовки h2-h6
7. Цитаты, стронги, курсивы
8. Cписки
9. Фото
10. Видео
Цена - 70 рублей за 1 публикацию (3-4 картинки, видео и остальные элементы). Примеры – lechenie-varikoza.com (погуляйте по статьям).
Срок – 30 дней.
Качество работы проверяется (редактор проверяет текст, я проверяю качество оформления).
Жду предложений.
- Похожие заказы
- $100Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть база email подписчиков. Но рассылки по ней никогда не проводились - было только получено согласие на получение рассылки с сайта. Необходимо "с нуля" начать ее вести, "построить отношение" с пользователями. Частота выпусков - предполагаем раз в ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт9 лет назад
есть готовые шаблоны лендинг пейдж. Необходимо наполнить два - три лендинга, возможно больше. разместить их на хостинге. настроить аналитику + цели + вебвизор. тематика - турстическое агентствоНаполнение сайтов2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Ищу исполнителей для добавления товаров в интернет-магазин (http://teremok.sm.ua) на Webasyst Shop-script 5. Работа с уже созданными товарами, но не заполнеными информацией Что входит в работу по заведению 1-ой товарной позиции: 1. Определение и заведение в категорию "витрины" магазина 2. ...Наполнение сайтов7 исполнителейЗавершен9 лет назад
- $350
Требуются размещение отзывов для магазина на Яндекс Маркете От вас требуется старый аккаунт, с которого вы уже писали отзывы 1 отзыв = 50 руб, текст предоставляем. Всего требуется 300+ отзывов.Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно перенести товар (картинки, описание, цены) со старого сайта на новый интернет-магазин на WooCommerce.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $250
Здравствуйте! Нужно опубликовать и оформить 300 статей на информационном портале на Wordpress. Примеры смотрите в статьях этого сайта - http://lechenie-varikoza.com/ Порядок работы - получаете готовый текст, публикуете, оформляете вот такие элементы: 1. Url 2. Тайтл 3. Description 4. Keywords 5. Заголовок h1 6. Подзаголовки h2-h6 7. Цитаты, стронги, курсивы 8. Cписки 9. Фото 10. Видео По каждому ...Наполнение сайтов24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен человек для рассылки e-mail по готовой базе. Задача: 1. Отослать вручную около 200 писем (тексты есть) 2. Собрать заявки 3. Ответить на письма (тексты есть) Оплата: ставка за проект + премии Бросайте свои заявки, больше информации лично.Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт9 лет назад