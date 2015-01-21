Наполнить сайт на украинском языке (500 текстов)

Здравствуйте!

Нужно наполнить сайт (на Wordpress) медицинской тематики на украинском языке (сайт еще не запущен). Приоритет – исполнителям, хорошо знающим украинский (грамотные носители), так как в текстах возможны ошибки, их нужно просматривать, исправлять.

Порядок работы – получаете готовые статьи (одна статья в среднем 5-6 тыс. знаков), исправляете ошибки, публикуете, оформляете вот такие элементы (большинство предоставляются):

1. Url

2. Тайтл

3. Description

4. Keywords

5. Заголовок h1

6. Подзаголовки h2-h6

7. Цитаты, стронги, курсивы

8. Cписки

9. Фото

10. Видео

Цена - 70 рублей за 1 публикацию (3-4 картинки, видео и остальные элементы). Примеры – lechenie-varikoza.com (погуляйте по статьям).

Срок – 30 дней.

Качество работы проверяется (редактор проверяет текст, я проверяю качество оформления).

Жду предложений.