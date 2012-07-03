Ищу людей с регистрациями на форуме сибмама. Требования к аккаунту: наличие аватара, не менее 10 сообщений нейтрального характера, регистрации не менее месяца. Требуется постинг на этом форуме. Сам текст и ссылку на ...
Наполнить сайт онлайн играми + описание
Требуется контент менеджер, девушка, в обязанности входит:
-Поиск нормальных флеш игры для девочек и публикация их на сайте. Иногда публикация конкретно указанных игр.
-Поиск картинок и составление небольших описаний к играм, заголовков - уникальное от себя.
-Присваивание играм тегов-категорий.
Внимание! На описания требуются на русском и английском(!!!) языке.
Все это происходит в cms сайта. Cms самописная, все вполне удобно. Один раз заливаете игру и иконку, и заполняете поля с заголовками/описанием на ру и енг, все в одном месте.
Оплата: 30 рублей за 1 игру на обоих языках.
Ищем человека на долгосрочное сотрудничество, способного регулярно добавлять игры..
50-100 игр каждый месяц.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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