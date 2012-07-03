Наполнить сайт онлайн играми + описание

Требуется контент менеджер, девушка, в обязанности входит:

-Поиск нормальных флеш игры для девочек и публикация их на сайте. Иногда публикация конкретно указанных игр.

-Поиск картинок и составление небольших описаний к играм, заголовков - уникальное от себя.

-Присваивание играм тегов-категорий.

Внимание! На описания требуются на русском и английском(!!!) языке.

Все это происходит в cms сайта. Cms самописная, все вполне удобно. Один раз заливаете игру и иконку, и заполняете поля с заголовками/описанием на ру и енг, все в одном месте.

Оплата: 30 рублей за 1 игру на обоих языках.

Ищем человека на долгосрочное сотрудничество, способного регулярно добавлять игры..

50-100 игр каждый месяц.