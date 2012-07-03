Наполнить сайт онлайн играми + описание

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки197 просмотров

Требуется контент менеджер, девушка, в обязанности входит:

-Поиск нормальных флеш игры для девочек и публикация их на сайте. Иногда публикация конкретно указанных игр.

-Поиск картинок и составление небольших описаний к играм, заголовков - уникальное от себя.

-Присваивание играм тегов-категорий.

Внимание! На описания требуются на русском и английском(!!!) языке.

Все это происходит в cms сайта. Cms самописная, все вполне удобно. Один раз заливаете игру и иконку, и заполняете поля с заголовками/описанием на ру и енг, все в одном месте.

Оплата: 30 рублей за 1 игру на обоих языках.

Ищем человека на долгосрочное сотрудничество, способного регулярно добавлять игры..

50-100 игр каждый месяц.

13 лет назад
kakudaf
Павел 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

fairy_l
Ирина 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

fairy_l
Ирина 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв
13 лет назад

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