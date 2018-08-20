Наполнить сайт товарами, сайт на vigbo

Связался с Марией в одном из мессенджеров, отправил ТЗ на почту. Мария задала несколько дополнительных вопросов и приступила к работе. Задержек со стороны исполнителя не было. Очень удобно что обговорили заранее схему работы. 1) Аванс 2) Работа 3) Отчет С нашей стороны были изменения в ТЗ, исполнитель отнеслась к ним с пониманием.