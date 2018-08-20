Наполнить сайт товарами, сайт на vigbo

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен20 заявок386 просмотров

Необходимо наполнить сайт товарами.

Сайт на Vigbo

Наименование, описание цены все в файле

Задача:

1) Создать товар

2) Проставить стоимость и количество

3) Скопировать описание, в описании вставить 1 ссылку

4) Скачать фото с указанного сайта, подогнать фото по размеру шаблона

5) Прописать title и description к странице товара.

около 500 товаров.

7 лет назад
VladimirFeeble
Владимир 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

lapka34
Мария 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$50
3 дня
Связался с Марией в одном из мессенджеров, отправил ТЗ на почту. Мария задала несколько дополнительных вопросов и приступила к работе. Задержек со стороны исполнителя не было. Очень удобно что обговорили заранее схему работы. 1) Аванс 2) Работа 3) Отчет С нашей стороны были изменения в ТЗ, исполнитель отнеслась к ним с пониманием.
Работать с Владимиром очень приятно и комфортно. Никаких задержек по оплате, постоянная обратная связь. Рекомендую как надежного заказчика!

Заявки фрилансеров

lapka34
Мария 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад