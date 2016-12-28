Наполнить страницу instagram

Здравствуйте.

Задача такая:

Есть интернет-магазин женской одежды. Необходимо каждый товар перенести на страницу инстаграм.

Как происходит процесс переноса:

Со страницы товара сохраняется 2 первые фото и копируется описание товара и его цена. Через онлайн сервис или программу, соединяются обе фото (это 5 секунд дела). Далее, фото загружается через программу gramblr (чтобы можно было работать с ПК) и к фото добавляется описание товара и его цена со ссылкой на сам товар в интернет-магазине.

Все. Товар добавлен.

Интересует стоимость добавление 1000 товаров и примерные сроки.

Спасибо.