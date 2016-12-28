Коллеги, Добрый вечер! Требуется оперативно наполнить спортивный сайт интересными новостями (можно с рерайтом частично). Обязательно ссылки на источник и фотографии. И так: 10-15 новостей. 20-25 Фотографий ...
Наполнить страницу instagram
Здравствуйте.
Задача такая:
Есть интернет-магазин женской одежды. Необходимо каждый товар перенести на страницу инстаграм.
Как происходит процесс переноса:
Со страницы товара сохраняется 2 первые фото и копируется описание товара и его цена. Через онлайн сервис или программу, соединяются обе фото (это 5 секунд дела). Далее, фото загружается через программу gramblr (чтобы можно было работать с ПК) и к фото добавляется описание товара и его цена со ссылкой на сам товар в интернет-магазине.
Все. Товар добавлен.
Интересует стоимость добавление 1000 товаров и примерные сроки.
Спасибо.
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