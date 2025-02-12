Необходимо добавить новый обменник, который будет осуществлять обмен криптовалюты на наличные и обратно. Задача включает все этапы наполнения сайта и его интеграцию на платформу BestChange. Оценка кандидатов будет проводиться на основе опыта, цены и формата оплаты.