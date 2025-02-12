Настроїти категорії і товари для магазину на horoshop.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки35 просмотров

Треба наповнити інтернет магазин sunflow.in.ua. В наявності є 20-30 товарів, список і частково фото додам.

Перед додаванням товарів треба настроїти 3 шаблона товарів під параметри для інверторів, сонячних панелей та акумуляторів.

Добавление товаровНаполнение сайтов
3 месяца назад
pamir22
42 года
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
18 лет
3 месяца в сервисе
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4 дня назад
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Любовь
 
24 года
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