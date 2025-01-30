Настроить сайт

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт10 заявок93 просмотра

нужно сделать настройки безопасности сайта(инструкция есть)
распаковать архив и согласно инструкции установит и настроить плагины Premium Exchanger

Настройка плагиновНастройка сайтовУстановка плагинов
3 месяца назад
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