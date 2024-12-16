Требуется написать отзыв на Авито или Яндекс Картах. Оплата составляет 150 Р за отзыв на Авито и 200 Р за отзыв на Яндекс Картах. Возможно выполнение одного или обоих заказов. Необходим аккаунт Яндекс Карт от 3 уровня или аккаунт Авито старше 3 месяцев. Оплата производится после публикации отзыва и его видимости.
Нейрокопирайтер
Написание текстов с помощью нейросети. С коррекцией
Заявки фрилансеров
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