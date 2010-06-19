Необходим контент-менеджер

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Ищу контент-менеджера для выполнения несложной работы. Необходимо наполнять эксель файл описанием и картинками. Кол-во товара очень большое. Наполнять необходимо предоставленные шаблоны HTML

Кандидат должен: быть как можно чаще в сети, обладать высокой скоростью наполнения, качеством своих работ.

Заинтересовавшимся скину более побробное ТЗ и тестовое задание.

13 лет назад
manarik
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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