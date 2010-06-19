Необходим контент-менеджер

В интернет-магазину требуется менеджер-контенщик. Обязанности: - обработка заказов - общение с клиентом - Создание карточки товара - вбивание характеристик - обработка фотографий товара - работа с описаниями на англ и руском - английский - копипас - русский - перевод Требования к кандидату: Опы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу контент-менеджера для выполнения несложной работы. Необходимо наполнять эксель файл описанием и картинками. Кол-во товара очень большое. Наполнять необходимо предоставленные шаблоны HTML
Кандидат должен: быть как можно чаще в сети, обладать высокой скоростью наполнения, качеством своих работ.
Заинтересовавшимся скину более побробное ТЗ и тестовое задание.
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