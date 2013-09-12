Необходимо найти контакты рекламных служб

Наполнение сайтовЗавершен1 заявка137 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо найти контакты (телефон и почту) рекламных служб всех телеканалов, радиостанций, газет Уфы, Стерлитамака, Пензы. Оплата за каждый контакт

От Вас стоимость и сроки

10 лет назад
gigri
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
winner_off
Александр 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 отзывов
10 лет назад
$5
1 день
Все ок. Спасибо за сотрудничество.
Отличный заказчик, грамотно и четко поставил задачи. Легко быстро и удобно с ним работать.
  • Похожие заказы

  • Наполнение портала объявлениями 1500 шт

    $100

    Добрый день. Требуется наполнение объявлениями портала недвижимости 1500 объявлений по 2 р за 1шт, объявления берутся с с других сайтов и досок объявлений ( список предоставлю) Список заполнения пунктов в фото. +1-4 фотографий. Перед тем как откликнуться, ...

    Наполнение сайтов33 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение сайта книжного интернет-магазина

    Наполнение содержимым сайта книжного интернет-магазина. Есть прайс поставщика, нужно искать информацию по каждой книге в интернете. Оплата 3 грн. (37 центов) за каждую добавленную на сайт книгу. Отправлю подробное описание работы.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Контент-менеджер

    Требуется редактитование/написание нового описания на сайт. На постояной основе размещение новостей 3-7 в неделю. http://streetretail.kh.ua/

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Контент-менеджер (WP) на постоянку

    Нужен контент-менеджер («публикатор, постер») для публикации материалов на сайте строительной тематики. Постоянная работа. Работа производится через автоматизированный интерфейс. Подробнейшая пошаговая инструкция в PDF приложена к заданию. Оплата: 50 рублей за каждую опубликованную статью. Минимальная сумма выплаты – 1500 ...

    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Контент-менеджер в раздел "Красота и здоровье"

    $500

    Цель: Работа над разделом женского сайта. Требования в порядке убывания значимости: - Знание данной тематики, чтобы уметь различать достоверную информацию от взятой "из головы“. - Нацеленность на долгосрочное сотрудничество. Те, кому нужна работа на неделю, две или месяц ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Контент-менеджер

    $1000

    Требуется контент-менеджер в новый, быстро развивающийся проект HauteHipsters.com. Обязанности: - наполнение каталога товарами через ссылки на сторонние интернет-магазины (с переводом на русский и без) - ведение базы данных товаров, хранение информации с изображениями Требования: - английский на уровне грамотного ...

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад