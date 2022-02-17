Необходимо наполнить контентом карточки товаров в ADVANTSHOP

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Необходимо наполнить контентом карточки товаров в ADVANTSHOP, с созданием соответствующих категорий. В последующей возможны дополнительные задания по сайту. Карточек около 300

2 года назад
guest_16453606946078
2 года в сервисе
Был
2 года назад