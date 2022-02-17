Необходимо наполнить контентом карточки товаров в ADVANTSHOP

Есть 3 сайта с идентичной структурой. Сайты пансионатов для пожилых людей. Есть структура сайтов, описанная в Гугл документе. На каждый сайт есть по 34 текста. Нужно создать на каждом сайте по 34 страницы, наполнить их. Подобрать Description для каждой старицы ...