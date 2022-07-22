Необходимо разместить несколько отзывов на картах Google.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен7 заявок373 просмотра

Необходимо разместить несколько отзывов на картах Google. Обязательное условие это отображение отзыва с другого аккаунта, имя пользователя при размещении обязательно на латинице!

Тексты для размещения (Один аккаунт один отзыв):

1. Nicht zu empfehlen. Kommunikation lässt mehr als zu wünschen übrig. Leider kann man nicht weniger als einen Stern geben. Schade.

2. Meinem Eindruck nach äußerst unprofessionel, arrogant und alles andere als fachkundig. Allein die Antworten auf die berechtigte Kritik seitens der Kunden zeigt, welcher Wind hier weht. Der Kunde hat nie recht und ist immer schuld daran, wenn mal was nicht so läuft.

Was auch erstaunlich ist: Die positiven Bewertungen kommen fast ausschließlich von Profilen mit 1-2 Rezensionen.

3. Bei der Hausbesichtigung hat keine Beratung stattgefunden, schlecht informiert in Bezug auf die Immobilie, Fragen wurden nicht verstanden; keine Erfahrungen mit Exposés - es wurde keins zur Verfügung gestellt. Unzuverlässigkeit bzw. Unverbindlichkeit im Kontakt. Zudem nicht gerade freundlich und entgegenkommend. So stellt man sich keine Besichtigung und den dazugehörigen Ablauf vor, wenn man eine Immobilie erwerben möchte.

На что размещать lifestyle properties

https://www.google.com/search?q=lifestyle+properties&rlz=1C1CHBF_ruUA853UA853&oq=&aqs=chrome.0.35i39i362l8.370048j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&hl=de&gl=AT

Также нужно поставить одну звезду

3 года назад
guest_1657722674088
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Shurik0542
Александр 
31 год
6 лет в сервисе
Был
день назад
3 года назад
$5
2 дня
Escrow
Всё замечательно. Работа выполнена в срок на отлично
Очень доволен работой с заказчиком. Надеюсь на длительное сотрудничество. Спасибо за заказ.

Заявки фрилансеров

Ольга
 
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2 года назад
3 года назад
Shurik0542
Александр 
31 год
6 лет в сервисе
Был
день назад
3 года назад
#1
Наполнение сайтов
Руслан
 
20 лет
3 года в сервисе
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