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Тексты для размещения (Один аккаунт один отзыв):

1. Nicht zu empfehlen. Kommunikation lässt mehr als zu wünschen übrig. Leider kann man nicht weniger als einen Stern geben. Schade.

2. Meinem Eindruck nach äußerst unprofessionel, arrogant und alles andere als fachkundig. Allein die Antworten auf die berechtigte Kritik seitens der Kunden zeigt, welcher Wind hier weht. Der Kunde hat nie recht und ist immer schuld daran, wenn mal was nicht so läuft.

Was auch erstaunlich ist: Die positiven Bewertungen kommen fast ausschließlich von Profilen mit 1-2 Rezensionen.

3. Bei der Hausbesichtigung hat keine Beratung stattgefunden, schlecht informiert in Bezug auf die Immobilie, Fragen wurden nicht verstanden; keine Erfahrungen mit Exposés - es wurde keins zur Verfügung gestellt. Unzuverlässigkeit bzw. Unverbindlichkeit im Kontakt. Zudem nicht gerade freundlich und entgegenkommend. So stellt man sich keine Besichtigung und den dazugehörigen Ablauf vor, wenn man eine Immobilie erwerben möchte.

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