Необходимо разместить несколько отзывов на картах Google.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка57 просмотров

Необходимо разместить несколько отзывов на картах Google. Обязательное условие это отображение отзыва с другого аккаунта, имя пользователя при размещении обязательно на латинице!

Тексты для размещения (Один аккаунт один отзыв):

1. Vorsicht bei der Objektbeschreibung. Es werden Angaben zur Ausstattung, Raumaufteilung, Sanierungsstatus und Größe gemacht, die nicht stimmen. Die Enttäuschung bei der Besichtigung ist dann groß.

2. Dieses Maklerbüro ist eine große Enttäuschung. Mehrere Bekannte standen bereits in Kontakt mit unterschiedlichen Maklern aus diesem Büro. Anrufe und Mails werden erst Wochen später beantwortet und mündliche Vereinbarungen werden teilweise nicht eingehalten!

Immobilien werden trotz Reservierungsvereinbarung an andere Interessenten verkauft um ein besseren Preis zu bekommen. Unverschämt !

3. Ich kann bestätigen, was in anderen negativen Rezensionen zu lesen ist: schnell abgesprochener Termin, begeistert über die Wohnung geäußert, dann nie mehr gemeldet. Auch keine Reaktion auf Mailnachfrage. Sowas geht gar nicht!

На что размещать lifestyle properties

https://www.google.com/search?q=lifestyle+properties&rlz=1C1CHBF_ruUA853UA853&oq=&aqs=chrome.0.35i39i362l8.370048j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&hl=de&gl=AT

Также нужно поставить одну звезду

3 года назад
guest_1657722674088
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Shurik0542
Александр 
31 год
6 лет в сервисе
Был
день назад
3 года назад
$5
2 дня
Escrow
Всё отлично! Замечаний нет
Сотрудничеством с клиентом по данному заказу очень доволен. Четкая постановка задачи, постоянная коммуникация и всесторонняя справочно-информационная поддержка в процессе выполнения поставленной задачи. Надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. Благодарю за персональный заказ.

Заявки фрилансеров

Shurik0542
Александр 
31 год
6 лет в сервисе
Был
день назад
3 года назад
#1
Наполнение сайтов

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