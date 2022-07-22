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Тексты для размещения (Один аккаунт один отзыв):

1. Vorsicht bei der Objektbeschreibung. Es werden Angaben zur Ausstattung, Raumaufteilung, Sanierungsstatus und Größe gemacht, die nicht stimmen. Die Enttäuschung bei der Besichtigung ist dann groß.

2. Dieses Maklerbüro ist eine große Enttäuschung. Mehrere Bekannte standen bereits in Kontakt mit unterschiedlichen Maklern aus diesem Büro. Anrufe und Mails werden erst Wochen später beantwortet und mündliche Vereinbarungen werden teilweise nicht eingehalten!

Immobilien werden trotz Reservierungsvereinbarung an andere Interessenten verkauft um ein besseren Preis zu bekommen. Unverschämt !

3. Ich kann bestätigen, was in anderen negativen Rezensionen zu lesen ist: schnell abgesprochener Termin, begeistert über die Wohnung geäußert, dann nie mehr gemeldet. Auch keine Reaktion auf Mailnachfrage. Sowas geht gar nicht!

На что размещать lifestyle properties

https://www.google.com/search?q=lifestyle+properties&rlz=1C1CHBF_ruUA853UA853&oq=&aqs=chrome.0.35i39i362l8.370048j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&hl=de&gl=AT

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