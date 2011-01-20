Необходимо скопировать статьи

С одного сайта в админку Wordpress. Работа - Ctrl-C - Ctrl-V , картинки копируются сами. Статей много, около 30000, копировать надо не меньше 1000 в месяц, лучше - больше. Оплата - 400 руб./ 500 штук, оплата после 500 штук, первый раз - предоплата после 50 штук. Основное требование - выбирать категорию, куда вносить.