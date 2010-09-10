Новости посвященные iPhone и Android

Нужен ньюсмейкер, который будет добавлять на каждый из сайтов по 2-3 новости в день. Новости на тему iPhone и Android. Желательно наличие телефона Андройд, либо Айфон, а так же сама заинтересованность в этом. Все новости берутся с англоязычных сайтов аналогов (ссылки англоязычных сайтов будут даны) – можно сказать работа заключается в простом копипасте и граммотным переводом содержимого на русский язык с добавлением пару картинок. Знание английского приветсвуется. Категорически запрещен копипаст с русскоязычных сайтах – только публикация с иностранных сайтов. Готов выслушать ваши предложения и цены.