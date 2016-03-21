Нужен человек для поиска сайтов

Составялем англоязычный каталог интернет магазинов, поэтмоу требуется помощник.

Нужно проанализировать 10 ниш и найти сайты, соответствующие заданным критериям.

Язык сайтов: английский

Тип сайтов: интернет-магазины, которые работают в США

Более подробные требования вышлю найденному кандидату.

Требования к исполнителям:

1. Вы должны хорошо ориентироваться в англоязычном сегменте интернета

2. Умение пользоваться разными поисковиками и операторами для поиска сайтов

3. Понимание английского языка хотя бы на самом элементарном уровне

4. Возможность работы не менее 4 часов в день

Можете пользоваться парсерами и другими инстурментами на ваш выбор.

Оплата: 10 руб. за каждый найденный магазин, который подходит под критерии.

Жду ваших заявок.

Оплата возможна на Qiwi или Webmoney.

Также можем сделать предоплату людям с репутацией и отзывами.