Нужен качественный рерайт описаний товаров для ИМ

Нужен качественный рерайт описаний товаров для интернет-магазина детской тематики. Кол-во товаров – 402. Символов без пробелов – 212119. Бюджет - 200 долл. Исходник – во вложении. Вы работаете ТОЛЬКО с колонкой "Описание_ДО_рерайта". Результат Вашей работы вставляйте, пожалуйста, справа в колонку "Описание_рерайт".

Предпочтения по способу оплаты – безопасная сделка. Предпочтения по исполнителям – рейтинг, портфолио по профилю (просьба указывать источник при отклике), опыт рерайта/копирайта именно для ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ, понимание специфики, НЕ копипаст, без использования синонимайзеров, замен русских символов на латинские и т. п. Уникальность – от 90%. Специализации – рерайт/копирайт/SEO.

Буду обращать внимание на SEO-шное качество текстов (мой ассортимент понятен из файла во вложении), по запросу могу предоставить предполагаемые ключевики для поискового продвижения, по умолчанию продвижение по низкочастотникам. НЕ ХОЧУ получить бан от Яндекса или Гугла за копипаст. Часть описаний товаров дублируется, ну, Вам будет легче.

Желаемый срок исполнения – до 7 календарных дней.

Сразу после выполнения этой работы мне нужен будет копирайт страниц категорий товаров, "О компании", новости, отзывы и т. п.

Настроен на долгосрочное сотрудничество.

Жду хороших и честных исполнителей.

Спасибо.