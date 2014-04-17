Нужен контент-менеджер для сайта

доброго времени

что требуется.

на сайт http://zvmelody.ru/ добавлять уже готовый (писать не надо) контент 1-5 статей в месяц и фото примерно столько же, может 10-20 (тоже предоставляются).

желательно также консультировать по вопросам продвижения сайта (seo) заказчика.

пишите отдельно стоимость за добавление контента и как оценивается стоимость - то есть за 1 статью примерно столько-то.

и отдельно за консультации по сео.

я передаю ваши расценки заказчику, а он уже выберет и свяжется напрямую с вами