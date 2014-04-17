Нужен контент-менеджер для сайта

Наполнение сайтовЗакрыт5 заявок257 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

доброго времени

что требуется.

на сайт http://zvmelody.ru/ добавлять уже готовый (писать не надо) контент 1-5 статей в месяц и фото примерно столько же, может 10-20 (тоже предоставляются).

желательно также консультировать по вопросам продвижения сайта (seo) заказчика.

пишите отдельно стоимость за добавление контента и как оценивается стоимость - то есть за 1 статью примерно столько-то.

и отдельно за консультации по сео.

я передаю ваши расценки заказчику, а он уже выберет и свяжется напрямую с вами

10 лет назад
Sternale
Елена 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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