Здравствуйте, нужен контент-менеджер с опытом работы (желательно девушка).

Суть работы: Поиск нужной информации в сети и каталогах - внесение данных в CMS.

Требования:

- усидчивость

- грамотность

- опыт работы

- возможность работать 6+ часов в день, находиться постоянно на связи (Skype или ICQ)

Если у Вас часто "пропадает свет, отключают интернет, постоянно нужно куда-то уехать и тд..." - Не оставляйте свою заявку - это зря потраченное время, как мое - так и Ваше.

Если же Вы ответственны и пунктуальны, тогда буду рад с Вами сотрудничать.

Возможно сотрудничество на постоянной основе, с окладом!

Спасибо за внимание, жду ваших заявок!