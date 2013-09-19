Нужен контент-менеджмент

необходимо заполнить товарами площадку avito.ru (именно есть там магазин)

проставление всех полей (тел и т.п.) + фото (вышлю весь материал) + цена + тело объявления (на каждую серию свое)

оплата 5 руб. за объявление, пока нужно сделать 500-600 шт (в итоге зароботок 2500-3000 руб. - реально сделать за день)

оплата - вебмани

оставляйте заявки - расскажу подробности