Нужен ньюсмейкер на сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт40 заявок391 просмотр

Здравствуйте!

Нужен человек который умеет пользоваться поиском в интернете, необходимо раз в неделю или чаще искать актуальные новости определенной тематики и выкладывать их на сайт, предварительно немного переделав. Работать в админке сайта научу.

12 лет назад
polportal
Роман 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Контент-наполнение интернет-магазина

    Нужны ответственные и аккуратные исполнители. Необходимо наполнить интернет-магазин кондиционеров. На один товар нужно найти 3-4 фотографии в нормальном качестве и заполнить характеристики. Важно не сколько количество, сколько качество заполнения. Стоимость 1 ...

    Наполнение сайтов23 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Добавить товары в vk-группу

    $50

    Товары надо в группу vk закинуть, картинка, цена, описание - 300 штук. Пример покажу. Условия немного изменились, добавить тоже самое, только не в вк, а в интернет-магазин. добавлять там легко.

    Наполнение сайтов29 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сбор базы адресов банков России

    Для сайта банковской тематики требуются люди по сбору информации об адресах банков. Форма базы включает в себя следующие поля: - наименование банка - область\край\республика присутствия - город присутствия - улица ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Предоставление адресов туристических каталогов

    $50

    Нужен или research или предоставление имеюшегося списка досок объявлений, форумов, каталогов, блогов, связанных с туризмом. В основном инересуюсь теми где рекламируются тур агентства. Информация которая меня интересует: адрес сайта, название, тип рекламы: статьи/посты/баннеры/короткие ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поддержка группы вконтакте

    Необходимо поддерживать игровую группу вконтакте. Делать около 5 интересных постов в сутки. Иногда писать о новшествах на сайте. Сайт о бесплатных флеш играх. Требуется адекватный русский язык. Работа долгосрочная. Напишите ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Добавить мероприятия на сайт

    Добрый день! Необходимо заполнить сайт музыкального клуба. Соответственно, я даю список исполнителей и информацию для заполнения (эксель файл) + доступ к специальному модерируемому разделу. Вы ищете информацию по имени исполнителя, фотографию, группу вконтакте, видео ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад