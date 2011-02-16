Нужен сотрудник для обмена ссылками

Добрый день.

Нужен удаленный сотрудник для обмена ссылками с сайтами из ЯндексКаталога.

Обязанности очень простые: я указываю вам рубрику ЯндексКаталога, вы находите на сайтах из этой рубрики емайлы (ICQ, Skype) вебмастеров, пишите письма с предложением обменяться ссылками с моим сайтом (мой сайт в ЯндексКаталоге). При получении ответа и ссылки для размещения, отписываетесь мне. Я размещаю ссылку на своём сайте, и после того, как я увижу размещённую обратную ссылку, я оплачиваю вам работу.

Оплата Webmoney.

За одну ссылку моего сайта, размещённую на стороннем сайте, готов платить 2WMZ.

ПС. ссылок нужно много...

ППС. те, кто подписался на работу ранее и уже получил от меня инструкции, но пропал, даже близко к теме не подходите, вы - флудерасты, а не фрилансеры.