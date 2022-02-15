Нужны контакты всех розничных точек

Нужен помощник для выполнения несложной задачи — найти информацию на сайте и заполнить данные в гугл таблице. Все подробности напишу желающему в ЛС. Укажите, пожалуйста, ваш контакт для связи, куда можно прислать инструкцию и ТЗ.