Нужно 5000 видео вконтакте

Есть группа в контакте vkontakte.ru/club28444328

Нужно ее заполнить контентом, расскажу как. Там есть разделы, типа топ 100

трейлеры, трейлеры сериалов, и т.д Нужно все это заполнить качественно, например в разделе ужасы должны присутствовать только фильмы с элементами ужасов, боевики только боевики. Так же нужно много фотографий с фильмами постеры, угадай фильм по кадру и т.д Более подробно буду объяснять по ходу дела, работы дня на 3 4 Мой скайп revandenero? Пишите сколько стоит?