Нужно написать отзыв

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт11 заявок80 просмотров

Требуется написать необычный отзыв для Альфа Банка. Работа займет не более 40 минут. Оплата производится сразу после одобрения банка. Подробности обсуждаются в личных сообщениях.

Написание отзывов
3 месяца назад
guest_1739431482900
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
24 года
2 месяца в сервисе
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2 месяца назад
2 месяца назад
Виктор
 
20 лет
4 месяца в сервисе
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2 месяца назад
2 месяца назад
Альберт
 
33 года
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Вячеслав
 
39 лет
8 лет в сервисе
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10 часов назад
2 отзыва
2 месяца назад
Леонид
 
27 лет
2 месяца в сервисе
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2 месяца назад
2 месяца назад
Игорь
 
20 лет
3 месяца в сервисе
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2 месяца назад
3 месяца назад
Вадим
 
21 год
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23 дня назад
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Сергей
 
45 лет
3 месяца в сервисе
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2 месяца назад
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Альбина
 
25 лет
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Матвей
 
18 лет
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Павел
 
26 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва(-2)
3 месяца назад