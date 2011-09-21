Нужно наполнить блог контентом.

Требуется наполнить блог интересным контентом. Нужно собрать статьи по тематике и наполнить блог. Копирайтинг и рерайт статей обязателен. Плачу зарплату помесячно, обсуждаются объемы и качество, от этого зависит уровень заработной платы. Обязательно будет тестовое задание и анкетирование претендентов. Я строгий но справедливый работодатель. Непостоянных и безграмотных исполнителей прошу не писать.Не тратьте Ваше и мое время.

Спасибо за понимание.