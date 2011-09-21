Нужно наполнить блог контентом.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок220 просмотров

Требуется наполнить блог интересным контентом. Нужно собрать статьи по тематике и наполнить блог. Копирайтинг и рерайт статей обязателен. Плачу зарплату помесячно, обсуждаются объемы и качество, от этого зависит уровень заработной платы. Обязательно будет тестовое задание и анкетирование претендентов. Я строгий но справедливый работодатель. Непостоянных и безграмотных исполнителей прошу не писать.Не тратьте Ваше и мое время.

Спасибо за понимание.

14 лет назад
Sirius8
Олег 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

ruzia
49 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$250
3 дня

Заявки фрилансеров

ruzia
49 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад

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