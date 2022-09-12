Требуется заполнение сайта текстами, включая рерайт мнений о различных площадках. Оплата составляет 40 руб за 1000 символов. Умение работать в Word и высокая уникальность текста (95%+) обязательны.
Нужно перенести верстку с сайта референса
Есть сайт https://asiaoptom.com/ - там на главной странице расположены разные блоки - разделы, баннеры, отзывы.
Нужно эти блоки перенести на наш сайт (на битриксе, шаблон Аспро) - без интеграции с кодом, как есть, чтобы выглядело максимально похоже как на исходном сайте. Срочно, сегодня.
Требования - оперативность, сегодня, быть на связи. Переписка в телеграме
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