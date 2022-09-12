Есть сайт https://asiaoptom.com/ - там на главной странице расположены разные блоки - разделы, баннеры, отзывы.

Нужно эти блоки перенести на наш сайт (на битриксе, шаблон Аспро) - без интеграции с кодом, как есть, чтобы выглядело максимально похоже как на исходном сайте. Срочно, сегодня.

Требования - оперативность, сегодня, быть на связи. Переписка в телеграме