Нужно перенести верстку с сайта референса

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрытнет заявок191 просмотр

Есть сайт https://asiaoptom.com/  - там на главной странице расположены разные блоки - разделы, баннеры, отзывы. 

Нужно эти блоки перенести на наш сайт (на битриксе, шаблон Аспро) - без интеграции с кодом, как есть, чтобы выглядело максимально  похоже как на исходном сайте. Срочно, сегодня. 

Требования - оперативность, сегодня, быть на связи. Переписка в телеграме

3 года назад
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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