Нужно проанализировать сайты

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Закрыт3 заявки223 просмотра

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

1 Работа очень простая, доступная школьнику

2 Скайп обязателен, скайп с голосом большой плюс

3 Возможно дальнейшее сотрудничество с повременной оплатой

4 Нужно проанализировать сайты

- http://www.avto.ru  

- http://autorelease.ru/

- http://slando.ru/ (рубрика Транспорт)

- http://amastercar.ru

- http://auto-lib.ru/

- http://inetauto.ru/

Сравнить марки и модели, а также регионы и города.

Сделать общий список.

Мы рассчитвыаем что средняя цена 1 часа работы 1$ – 2$ не более. Будете работать под руководством менеджера,

каждый шаг будет расписан.

Ждем Ваших предложений.

13 лет назад
lerneree
70 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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