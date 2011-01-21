Нужно разместить информацию на авито и подобн. пл.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок182 просмотра

Нужно разместить информацию на авито и подобные площадки прилагается прайс лист и описание товаров.Оплата по факту выполнения.Количество обьявления 150, на авито минимум 50 уникальных должно быть.Оплата 30$

11 лет назад
gaynutdinov
Амир 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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