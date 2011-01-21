Надо заполнить сайт изображениями. Работа в текстовом редакторе. Сайт чистый HTML. Не CMS. Нужны базовые знания HTML и навыки работы в графическом редакторе. Большую часть изображений надо будет уменьшить в размерах. ...
Нужно разместить информацию на авито и подобн. пл.
Нужно разместить информацию на авито и подобные площадки прилагается прайс лист и описание товаров.Оплата по факту выполнения.Количество обьявления 150, на авито минимум 50 уникальных должно быть.Оплата 30$
Заявки фрилансеров
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