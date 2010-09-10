Нужно собрать базу форумов

Необходимо собрать базу автомобильных паркингов в Санкт-Петербурге. Необходимую информацию обсудим при личной переписке, по деньгам тоже договоримся.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется собрать базу форумов по Форекс тематике
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