Нужно собрать в интернете флаги стран.

Нужно собрать в интернете изображения флагов стран определенной серии(атласные).

Примеры этой серии я прикрепил к этому заданию. Такие флаги называются атласные. Именно такие нужно найти.

Ширина флага 120 пикселей. Когда будете сохранять флаги, то называйте их в соответсвии со страной через буквенный код(Например: Россия - "ru", Япония - "jp"). Коды берите из этой таблицы.

Вот пример сайта, где можно найти эти флаги.

Вот список стран, чьи флаги нужно найти:

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545}

АвстралияАвстрияАзербайджанАлбанияАндорраАргентинаАрменияБеларусьБельгияБолгарияБосния-ГерцеговинаБразилияВеликобританияВенгрияВенесуэлаВьетнамГватемалаГерманияГонконгГрецияГрузияДанияДоминиканаЕгипетИзраильИндияИндонезияИорданияИранИрландияИсландияИспанияИталияКазахстанКамбоджаКанадаКенияКипрКиргизияКитайКолумбияКоста-РикаКубаЛаосЛатвияЛиванЛитваЛюксембургМаврикийМакедонияМалайзияМальтаМароккоМексикаМолдавияМьянмаНамибияНепалНидерландыНовая ЗеландияНорвегияОАЭОманПанамаПеруПольшаПортугалияРоссияРумынияСейшелыСербияСингапурСловакияСловенияТайландТанзанияТунисТурцияУзбекистанУкраинаУругвайФиджиФилиппиныФинляндияФранцияХорватияЧерногорияЧехияЧилиШвейцарияШвецияШри ЛанкаЭквадорЭстонияЭфиопияЮжная КореяЯпония