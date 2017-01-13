Нужно собрать в интернете флаги стран.

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Завершен4 заявки194 просмотра

Нужно собрать в интернете изображения флагов стран определенной серии(атласные).  

Примеры этой серии я прикрепил к этому заданию. Такие флаги называются атласные. Именно такие нужно найти.

Ширина флага 120 пикселей. Когда будете сохранять флаги, то называйте их в соответсвии со страной через буквенный код(Например: Россия - "ru", Япония - "jp"). Коды берите из этой таблицы

Вот пример сайта, где можно найти эти флаги

Вот список стран, чьи флаги нужно найти: 

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545}

АвстралияАвстрияАзербайджанАлбанияАндорраАргентинаАрменияБеларусьБельгияБолгарияБосния-ГерцеговинаБразилияВеликобританияВенгрияВенесуэлаВьетнамГватемалаГерманияГонконгГрецияГрузияДанияДоминиканаЕгипетИзраильИндияИндонезияИорданияИранИрландияИсландияИспанияИталияКазахстанКамбоджаКанадаКенияКипрКиргизияКитайКолумбияКоста-РикаКубаЛаосЛатвияЛиванЛитваЛюксембургМаврикийМакедонияМалайзияМальтаМароккоМексикаМолдавияМьянмаНамибияНепалНидерландыНовая ЗеландияНорвегияОАЭОманПанамаПеруПольшаПортугалияРоссияРумынияСейшелыСербияСингапурСловакияСловенияТайландТанзанияТунисТурцияУзбекистанУкраинаУругвайФиджиФилиппиныФинляндияФранцияХорватияЧерногорияЧехияЧилиШвейцарияШвецияШри ЛанкаЭквадорЭстонияЭфиопияЮжная КореяЯпония

8 лет назад
koszuev
35 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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sasha2106
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
$10
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Отличный исполнитель. Сделал все в срок. Рекомендую!
Отличный заказчик, приятно было работать, будем продолжать сотрудничество.

Заявки фрилансеров

sasha2106
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад

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