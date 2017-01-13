Для федерального свадебного портала нужен хороший и исполнительный поисковик для заполнения базы свадебных специалистов по городам России. Что нужно делать: 1. Получить список конкретных городов 2. Найти в городах специалистов с конкретными ...
Нужно собрать в интернете флаги стран.
Нужно собрать в интернете изображения флагов стран определенной серии(атласные).
Примеры этой серии я прикрепил к этому заданию. Такие флаги называются атласные. Именно такие нужно найти.
Ширина флага 120 пикселей. Когда будете сохранять флаги, то называйте их в соответсвии со страной через буквенный код(Например: Россия - "ru", Япония - "jp"). Коды берите из этой таблицы.
Вот пример сайта, где можно найти эти флаги.
Вот список стран, чьи флаги нужно найти:
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545}
АвстралияАвстрияАзербайджанАлбанияАндорраАргентинаАрменияБеларусьБельгияБолгарияБосния-ГерцеговинаБразилияВеликобританияВенгрияВенесуэлаВьетнамГватемалаГерманияГонконгГрецияГрузияДанияДоминиканаЕгипетИзраильИндияИндонезияИорданияИранИрландияИсландияИспанияИталияКазахстанКамбоджаКанадаКенияКипрКиргизияКитайКолумбияКоста-РикаКубаЛаосЛатвияЛиванЛитваЛюксембургМаврикийМакедонияМалайзияМальтаМароккоМексикаМолдавияМьянмаНамибияНепалНидерландыНовая ЗеландияНорвегияОАЭОманПанамаПеруПольшаПортугалияРоссияРумынияСейшелыСербияСингапурСловакияСловенияТайландТанзанияТунисТурцияУзбекистанУкраинаУругвайФиджиФилиппиныФинляндияФранцияХорватияЧерногорияЧехияЧилиШвейцарияШвецияШри ЛанкаЭквадорЭстонияЭфиопияЮжная КореяЯпония
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