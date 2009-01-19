Нужно вести несколько блогов

Нужно вести несколько тематических блогов(пока что 5) разных тематик на долгосрочной основе(около месяца).

Тематики блогов:

1. инновации

2. подарки

3. цифровые фоторамки

4. корпоративные и бизнес подарки

5. кризис

В день нужно размещать 1-3 поста на каждом блоге.

Посты должны быть живыми, а не абы как. Как минимум в 50% постов должны быть фото, иногда можно видео.

Содержимое постов(чередуется): свежие новости, обзоры, качественный рерайт, можно пост от себя.

Движок: WordPress 2.7 Lecactus Edition (улучшенная, более удобная версия).

Ваши предложения с указанием средней цены за пост просьба оставлять здесь, либо на мыло: saroyama () ya.ru

Обязательно привести несколько примеров готовых работ.

Посты, типа стучись в аську - обсудим, либо без указания цен - идут в игнор.

Оплата WMZ.