Нужно вести несколько блогов

$300
Наполнение сайтовЗакрыт8 заявок394 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно вести несколько тематических блогов(пока что 5) разных тематик на долгосрочной основе(около месяца).

Тематики блогов:

1. инновации

2. подарки

3. цифровые фоторамки

4. корпоративные и бизнес подарки

5. кризис

В день нужно размещать 1-3 поста на каждом блоге.

Посты должны быть живыми, а не абы как. Как минимум в 50% постов должны быть фото, иногда можно видео.

Содержимое постов(чередуется): свежие новости, обзоры, качественный рерайт, можно пост от себя.

Движок: WordPress 2.7 Lecactus Edition (улучшенная, более удобная версия).

Ваши предложения с указанием средней цены за пост просьба оставлять здесь, либо на мыло: saroyama () ya.ru

Обязательно привести несколько примеров готовых работ.

Посты, типа стучись в аську - обсудим, либо без указания цен - идут в игнор.

Оплата WMZ.

15 лет назад
saroyama
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
verstka
Илья 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
15 лет назад
$1
1 день
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