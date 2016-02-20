Нужно залить товары на сайт.

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Закрыт44 заявки334 просмотра

Требуется разместить товары на сайт. Всего будет около 1000-1200 товаров, за 1 шт цена 10 руб.

около 1000 знаков в каждом товаре. Все информация есть. Инструкция есть.  Нужно соблюдать размер шрифта, и оформление.

9 лет назад
anton515
Антон 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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