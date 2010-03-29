Сделать подборку статей из интернета по теме интерьер гостиниц, отелей и т.д. Портал где будут они размещены, посвящен отдыху, туризму, путешествиям. Поэтому желательно, чтобы интерьер проходил как тема вспомогательная к отдыху ...
Обработка текста
Есть текстовые файлы. Из них нужно выбрать определенные числа и перенести в таблицы.
Потом просуммировать числа.
Работа не сложная, но нудная.
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