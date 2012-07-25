Общение на форумах

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Завершен17 заявок213 просмотров

Требуется постинг по форумам, оплата - $1 за пост.

13 лет назад
Markparyshkin
Марк 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Azgard_12
52 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
8 отзывов
13 лет назад
$1
1 день
Влад приятно удивил подходом к работе, сам предложил форму отчетов о прогрессе, которая облегчила процесс согласований. Работал в полном соответствии с заданием и сроками, сдержал свои обещания. В итоге, я очень доволен сотрудничеством с ним. И теперь он в моем списке лучших исполнителей.
Отличный заказчик ! Очень доволен сотрудничеством с ним .

Заявки фрилансеров

Azgard_12
52 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
8 отзывов
13 лет назад