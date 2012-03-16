Общение на форуме о климат. технике (обогреватели)

Есть форум о климатической технике (обогреватели, конвекторы и пр.).

Адрес koborudovanie.ru/

Надо давать грамотные ответы на вопросы пользователей.

Не рерайт – только на основании личного опыта.

Человек должен быть "в теме" и отвечать на вопросы без источников.

Объем ответов – по ситуации (от 250 знаков без пробелов и до...).

Отвечать можно на любые вопросы – и на те, где есть уже ответы, и где нет.

Если чувствуете в себе силы, надо зарегистрироваться и написать 3 сообщения, потом прислать свой логин сюда на фрилансе в личку, или там на форуме пользователю Roller.

Обсуждение оплаты – после выполнения тестового задания (она побольше, чем платят на других форумах).

Оплата индивидуальная для каждого: за хорошие и грамотные посты – хорошая оплата.

Еще раз убедительно прошу приниматься только тех, кто "в теме", а не просто когда-то писал 5 статей о кондиционерах.