Общение на новом городском форуме

Необходимо наполнить интернет-магазин товарами. Движок ExpressionEngine (простой функционал, похожий по логике на блог). Точнее, интернет-магазин в режиме каталога товаров. Товар - мебель (спальни, офисная, гостинная и тд). Есть список прямых ссылок на коллекции, нужно: - создать в ...
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Требуется человек для ежедневного постинга на новом городском форуме от нескольких псевдопользователей с целью сделать видимость живого общения. Желательно, если этим будет заниматься девушка.
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