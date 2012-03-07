Общение на новом городском форуме

Наполнение сайтовЗакрыт16 заявок238 просмотров
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Требуется человек для ежедневного постинга на новом городском форуме от нескольких псевдопользователей с целью сделать видимость живого общения. Желательно, если этим будет заниматься девушка.

12 лет назад
vip-vuk
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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