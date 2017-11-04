Оформление 150 статей

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Закрыт24 заявки420 просмотров

Ищу контент-менеджера для оформления статей в тематике медицины.  Необходимо оформить 150 статей.

Необходимо:

- добавление примерно 1 картинка на 700-1000 символов, средний объем статьи - 8000 символов

- прописывание альтов

- 2 видео с YouTube

Подробное ТЗ в переписке

Оплата фиксированная 50 р. за статью.

БЕЗ ОПЫТА работы прошу НЕ БЕСПОКОИТЬ! Прошу в заявке сразу указывать скайп.

7 лет назад
_misha_
Михаил 
32 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

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