Работа по публикации 50 статей на CMS Wordpress (компьютерная тематика). В обязанности входит: 1. Получение от меня статьи и её размещение на блоге. 2. Перед публикацией ...
Оформление статей на сайт (контент-менеджер)
Оформить десять написанных статей на сайте: добавить картинки, видео, таблицы, цитаты и тд.
Оплата:
1. Простые небольшие статьи: оформить Н2-4, блоки внимания, списки, таблицы, ссылка PDF, 1 фото или видео на 2000 зн.
50 руб - 1 статья.
2. Большие статьи: оформление как в первом пункте + использование плагинов.
70 руб - 1 статья.
Заявки фрилансеров
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