Оформление статей на сайт (контент-менеджер)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок570 просмотров

Оформить десять написанных статей на сайте: добавить картинки, видео, таблицы, цитаты и тд.

Оплата:

1. Простые небольшие статьи: оформить Н2-4, блоки внимания, списки, таблицы, ссылка PDF, 1 фото или видео на 2000 зн. 

50 руб - 1 статья. 

2. Большие статьи: оформление как в первом пункте + использование плагинов.

70 руб - 1 статья. 

5 лет назад
modelki2811
Илья 
52 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Людмила
 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
18 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Наполнение сайтов
Денис
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов
5 лет назад
Ильгиза
 
34 года
6 лет в сервисе
Была
год назад
3 отзыва
5 лет назад
Вадим
 
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Тамара
 
54 года
13 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
Татьяна
 
43 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва
5 лет назад
Виктория
 
33 года
10 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва
5 лет назад
Татьяна
 
41 год
8 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
1 отзыв
5 лет назад