Опенкарт - продублировать товары в новый раздел

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Закрыт13 заявок623 просмотра

есть раздел https://pizza-sushi32.ru/pitstsa

нужно в новый раздел Большая пицца - продублировать все товары, только изменив размер пиццы с 30 на 45см.

Всего 16 товаров.

Opencart
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ostiger
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