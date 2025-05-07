Оператор чата / ведение диалогов

$700
  1. Биржа фриланса
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Удалённая работа мечты — свободный график, ежедневные выплаты и никакого стресса!

Что вас ждёт:

Работа из дома — или с пляжа, или из кафе, где угодно, главное — интернет.
Гибкий график — сами решаете, когда и сколько работать (от 5 часов в день).
Деньги каждый день — заработали — вывели, без ожиданий и задержек.
Обучим с нуля — опыт не нужен, главное — желание.

Что нужно делать:

• Общаться в чате с пользователями платформы.
• Поддерживать лёгкий и приятный диалог.
• Создавать позитивную атмосферу 💬 ✨

Идеально подойдёт, если вы:

• Любите общаться и находить общий язык с людьми.
• Ответственные и позитивные.
• Хотите стабильный доход, не выходя из дома.

Для быстрого отклика пишите в телеграмм - @hr_trsv

TelegramВедение перепискиОбщение с клиентами
5 дней назад
Татьяна
 
23 года
2 года в сервисе
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