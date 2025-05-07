Необхідно залишити текст відгуку на наданих сайтах. Виконання просте: копіювати, вставити та опублікувати. Ідеально підходить для підробітку. Оплата за кожен залишений відгук. Час виконання — кілька хвилин.
Оператор чата / ведение диалогов
Удалённая работа мечты — свободный график, ежедневные выплаты и никакого стресса!
Что вас ждёт:
• Работа из дома — или с пляжа, или из кафе, где угодно, главное — интернет.
• Гибкий график — сами решаете, когда и сколько работать (от 5 часов в день).
• Деньги каждый день — заработали — вывели, без ожиданий и задержек.
• Обучим с нуля — опыт не нужен, главное — желание.
Что нужно делать:
• Общаться в чате с пользователями платформы.
• Поддерживать лёгкий и приятный диалог.
• Создавать позитивную атмосферу 💬 ✨
Идеально подойдёт, если вы:
• Любите общаться и находить общий язык с людьми.
• Ответственные и позитивные.
• Хотите стабильный доход, не выходя из дома.
Для быстрого отклика пишите в телеграмм - @hr_trsv
Заявки фрилансеров
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